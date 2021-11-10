Аналитик Антонов рассказал о перспективах криптовалют

Короткая ссылка
Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов заявил, что на данный момент перспективы для цифровых валют очень благоприятные.
Аналитик Антонов рассказал о перспективах криптовалют
  • Reuters

«Если рассматривать текущую ситуацию по биткоину, то к 1 декабря мы ожидаем курс в районе $72—74 тыс. На данный момент цена вышла на трендовое движение вверх, в зону, где нет активного сопротивления среди продавцов. При этом у всех держателей биткоина на данный момент прослеживается прибыль, ведь криптовалюта торгуется на своих максимальных значениях», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, хороший новостной фон и всё больший спрос на криптовалюты укрепляет позитивный прогноз.

Антонов напомнил о ближайших событиях, которые могут простимулировать развитие индустрии и повлиять на рост стоимости всех цифровых валют.

В частности, криптоплатформа BlockFi подала в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на запуск спотового фонда на базе биткоина. Решение по ней ожидается до 14 ноября.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить