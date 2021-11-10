Аналитик Антонов рассказал о перспективах криптовалют

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов заявил, что на данный момент перспективы для цифровых валют очень благоприятные.

«Если рассматривать текущую ситуацию по биткоину, то к 1 декабря мы ожидаем курс в районе $72—74 тыс. На данный момент цена вышла на трендовое движение вверх, в зону, где нет активного сопротивления среди продавцов. При этом у всех держателей биткоина на данный момент прослеживается прибыль, ведь криптовалюта торгуется на своих максимальных значениях», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, хороший новостной фон и всё больший спрос на криптовалюты укрепляет позитивный прогноз.

Антонов напомнил о ближайших событиях, которые могут простимулировать развитие индустрии и повлиять на рост стоимости всех цифровых валют.

В частности, криптоплатформа BlockFi подала в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на запуск спотового фонда на базе биткоина. Решение по ней ожидается до 14 ноября.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.