Финансовый аналитик Корнейчук дал прогноз курса рубля до конца ноября

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, каким может быть курс рубля в ноябре.

Его прогноз публикует «Российская газета».

Эксперт отметил, что на динамику рубля повлияло несколько факторов.

Во-первых, повышение ключевой ставки Банком России до 7,5%. Во-вторых, начало ФРС США программы сворачивания поддержки американской экономики и ужесточения денежно-кредитной политики. В-третьих, цены на нефть, которые перешли к росту после незначительного снижения, а также ряд других факторов.

«С учётом всего этого мы не ожидаем резкого изменения курса рубля до конца ноября. Курс доллара будет колебаться в диапазоне 71—73 рубля. Курс евро — 82—83,5 рубля», — предположил Корнейчук.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.