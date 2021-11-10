Финансовый аналитик Корнейчук дал прогноз курса рубля до конца ноября

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, каким может быть курс рубля в ноябре.
Финансовый аналитик Корнейчук дал прогноз курса рубля до конца ноября
  • РИА Новости

Его прогноз публикует «Российская газета».

Эксперт отметил, что на динамику рубля повлияло несколько факторов.

Во-первых, повышение ключевой ставки Банком России до 7,5%. Во-вторых, начало ФРС США программы сворачивания поддержки американской экономики и ужесточения денежно-кредитной политики. В-третьих, цены на нефть, которые перешли к росту после незначительного снижения, а также ряд других факторов.

«С учётом всего этого мы не ожидаем резкого изменения курса рубля до конца ноября. Курс доллара будет колебаться в диапазоне 71—73 рубля. Курс евро — 82—83,5 рубля», — предположил Корнейчук.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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