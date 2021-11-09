Аналитик Бадьянов дал прогноз по ценам на газ в Европе

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов дал прогноз по ценам на газ в Европе.

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что природный газ — такой же биржевой товар, как и нефть. На стоимость оказывает влияние баланс спроса и предложения, а также «различные новости, которые могут сигнализировать о сокращении потребления или поставок».

Как отметил эксперт, из-за энергокризиса стоимость выросла более чем в десять раз, что является следствием нарушения баланса спроса и предложения после пандемии.

Бадьянов прогнозирует, что это может продолжаться до завершения отопительного сезона в Европе и Азии. Он допустил, что до марта стоимость газа в Европе сохранится на высоком уровне — около $800—1000 за 1 тыс. кубометров. Затем цены могут снизиться в пределах $400—700.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.