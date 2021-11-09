Аналитик Бадьянов дал прогноз по ценам на газ в Европе

Короткая ссылка
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов дал прогноз по ценам на газ в Европе.
Аналитик Бадьянов дал прогноз по ценам на газ в Европе
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что природный газ — такой же биржевой товар, как и нефть. На стоимость оказывает влияние баланс спроса и предложения, а также «различные новости, которые могут сигнализировать о сокращении потребления или поставок».

Как отметил эксперт, из-за энергокризиса стоимость выросла более чем в десять раз, что является следствием нарушения баланса спроса и предложения после пандемии.

Бадьянов прогнозирует, что это может продолжаться до завершения отопительного сезона в Европе и Азии. Он допустил, что до марта стоимость газа в Европе сохранится на высоком уровне — около $800—1000 за 1 тыс. кубометров. Затем цены могут снизиться в пределах $400—700.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить