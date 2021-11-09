Криптоэксперт высказался о росте стоимости биткоина

Генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон высказался о росте стоимости биткоина.

«Курс либо вырастет до $75—78 тыс., либо упадёт до уровня $55—60 тыс. Всё зависит от общей ситуации на рынках капитала, где коррекция станет ожидаемым событием», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, биткоин обычно снижается вместе с другими активами, а затем, с временным лагом в две-три недели, начинает рост вслед за золотом.

Как отметил Росс-Джонсон, цифровые активы воспринимаются многими как защитные от инфляции, и даже высокая волатильность людей не пугает.

«С другой стороны, популяризации криптовалют способствует запуск биржевого фонда в США — в этот инструмент активно идут розничные инвесторы», — добавил эксперт.

Ранее биткоин в ходе торговой сессии вырос на 4,97% и достиг отметки $68,519 тыс.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.