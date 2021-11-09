В Удмуртии подвели предварительные итоги работы АПК за девять месяцев

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Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова подвела предварительные итоги работы АПК республики за девять месяцев 2021 года.
В Удмуртии подвели предварительные итоги работы АПК за девять месяцев
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

За январь — сентябрь 2021 года индекс производства продукции сельского хозяйства в России достиг 95,7%, за тот же период 2020 года в Удмуртии этот показатель составил 97,5%.

«Из-за засухи только по зерновым культурам недобор урожая составил порядка 30% от валового сбора 2020 года. Но вместе с тем по итогам 2021 года мы прогнозируем достижение индекса производства на уровне 100,4%», — сказала Абрамова.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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