В Удмуртии подвели предварительные итоги работы АПК за девять месяцев
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
За январь — сентябрь 2021 года индекс производства продукции сельского хозяйства в России достиг 95,7%, за тот же период 2020 года в Удмуртии этот показатель составил 97,5%.
«Из-за засухи только по зерновым культурам недобор урожая составил порядка 30% от валового сбора 2020 года. Но вместе с тем по итогам 2021 года мы прогнозируем достижение индекса производства на уровне 100,4%», — сказала Абрамова.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.