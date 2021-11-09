В Курганской области цены на недвижимость повысились в III квартале 2021 года

Согласно данным Свердловскстата, цены на первичном рынке жилья в Курганской области выросли с начала года в среднем на 6,5%, на вторичном рынке — на 9%.

Об этом сообщает URA.RU.

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья в III квартале 2021 года к IV кварталу 2020 года составили соответственно 106,5% и 109%. С начала года цены на первичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) выросли на 8%, улучшенного качества — на 3,4%.

На вторичном рынке жилья квартиры среднего качества (типовые) подорожали на 9,4%, улучшенного качества — на 7,7%, указано в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области.

Ранее заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв в интервью kp.ru выразил мнение, что снижения цен на жильё в России в ближайшей перспективе ожидать не стоит.