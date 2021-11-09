В Сбере рассказали о пользующихся популярностью банковских продуктах

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Зампред правления Сбера Кирилл Царёв рассказал о некоторых пользующихся популярностью банковских продуктах.
В Сбере рассказали о пользующихся популярностью банковских продуктах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодня пользуются популярностью такие продукты, как накопительное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета, по которым, кстати, государство предоставляет хорошие льготы. Всё это стимулирует клиентов к развитию своей финансовой грамотности», — сказал он в беседе kp.ru.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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