В Сбере рассказали о пользующихся популярностью банковских продуктах

Зампред правления Сбера Кирилл Царёв рассказал о некоторых пользующихся популярностью банковских продуктах.

«Сегодня пользуются популярностью такие продукты, как накопительное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета, по которым, кстати, государство предоставляет хорошие льготы. Всё это стимулирует клиентов к развитию своей финансовой грамотности», — сказал он в беседе kp.ru.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.