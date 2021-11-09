Юрист Кузнецов рассказал о выдаче льготных кредитов для МСП в конце 2021 года

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С ноября по декабрь 2021 года для малых и средних предприятий (МСП) ставка по кредиту составит 3% годовых. Предприятия, работающие в пострадавших отраслях, смогут подать заявление на выдачу гранта.
Юрист Кузнецов рассказал о выдаче льготных кредитов для МСП в конце 2021 года
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом сообщает Life.ru.

«С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых», — рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

Отмечается, что получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, гостиницы.

«Если предприятие МСП работает в наиболее пострадавших отраслях, то можно подать заявление на грант. Для этого достаточно дистанционно обратиться в ФНС», — пояснил он.

По словам Кузнецова, подача заявлений на гранты будет проходить в период с 1 ноября по 15 декабря.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщал, что в 2022 году в Московской области направят 5,6 млрд рублей на поддержку предпринимательства.

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