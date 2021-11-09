Юрист Кузнецов рассказал о выдаче льготных кредитов для МСП в конце 2021 года
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Об этом сообщает Life.ru.
«С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых», — рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.
Отмечается, что получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, гостиницы.
«Если предприятие МСП работает в наиболее пострадавших отраслях, то можно подать заявление на грант. Для этого достаточно дистанционно обратиться в ФНС», — пояснил он.
По словам Кузнецова, подача заявлений на гранты будет проходить в период с 1 ноября по 15 декабря.
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