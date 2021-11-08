Экономист Куликова прокомментировала ситуацию с ценами на газ в Европе

Экономист, сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова Татьяна Куликова прокомментировала ситуацию с ценами на газ в Европе.

«Россия в долгосрочном плане не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, потому что за длительное время могут быть найдены пути его замещения на что-то другое. Поэтому сейчас увеличится прокачка газа для Европы, и цены несколько упадут», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как прогнозирует Куликова, цены на газ не снизятся до значений лета 2021 года, но могут стабилизироваться в районе $500 за тысячу кубов.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.