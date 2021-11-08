В Москве около 110 тысяч субъектов МСП могут получить федеральную поддержку

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что получателями новых федеральных мер поддержки для малого и среднего бизнеса могут стать около 110 тыс. хозяйствующих субъектов Москвы с персоналом почти в 284 тыс. человек.

Об этом информирует НСН.

«В субъектах МСП, которые подходят под условия предоставления федеральных мер поддержки, работают в общей сложности 3,5% от общего числа работающих в Москве. Среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, работающие в области спорта, развлечений, культуры, искусства», — пояснил заммэра.

В числе новых мер поддержки — льготные кредиты, а также безвозмездные гранты.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.