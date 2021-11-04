Названы самые активные регионы — пользователи Портала поставщиков

Стали известны самые активные регионы — пользователи Портала поставщиков в 2021 году. Это Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Портал поставщиков является удобным инструментом для межрегионального взаимодействия, давая возможность сотрудничать заказчикам и поставщикам со всей страны», — заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заказчики из ЯНАО показали рост публикации закупок на портале в 2,6 раза. В Краснодарском крае зафиксирован рост в 1,6 раза.

Далее следуют Ханты-Мансийский АО, Новосибирская область и Приморский край.

За январь — сентябрь 2021 года региональные заказчики опубликовали закупок на сумму, превышающую 21,6 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о работе и достижениях Портала поставщиков.