Сбербанк Европа продаёт ряд дочерних банков в Центральной и Восточной Европе

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Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG) подписал соглашение о продаже нескольких дочерних банков в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках, сообщили в пресс-службе Сбера.
Сбербанк Европа продаёт ряд дочерних банков в Центральной и Восточной Европе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Соглашение подписано с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.

Будут проданы банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами €7,329 млрд, имеющие 162 филиала и около 600 тыс. клиентов (по данным на конец 2020 года).

При этом Сбербанк Чехия останется во владении Sberbank Europe AG.

Такое решение принято, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели».

Общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером.

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