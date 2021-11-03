Сбербанк Европа продаёт ряд дочерних банков в Центральной и Восточной Европе
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Соглашение подписано с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.
Будут проданы банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами €7,329 млрд, имеющие 162 филиала и около 600 тыс. клиентов (по данным на конец 2020 года).
При этом Сбербанк Чехия останется во владении Sberbank Europe AG.
Такое решение принято, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели».
Общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером.