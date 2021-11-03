В Подмосковье направят 5,6 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2022 году

В Московской области направят 5,6 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2022 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Как отметил глава профильного комитета Тарас Ефимов, будет продолжен курс на налоговую поддержку бизнеса.

Среди основных задач — стимулировать увеличение поступления инвестиций, поддержать социально незащищённые слои населения, установить оптимальную налоговую нагрузку на предпринимателей, сохранить эффективные налоговые льготы.

На реализацию подпрограммы по поддержке МСБ выделят 1,7 млрд рублей, на подпрограмму «Инвестиции в Подмосковье» — 3,3 млрд рублей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.