Объём инвестиций в экономику Москвы составил 24 трлн рублей за 10 лет

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Объём инвестиций в основной капитал Москвы вырос в 2,7 раза за десять лет, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объём инвестиций в экономику Москвы составил 24 трлн рублей за 10 лет
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Москва является одним из самых инвестиционно привлекательных мегаполисов. С 2011 по 2020 год вложения инвесторов в основной капитал в столице составили 24 трлн рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, в ближайшие пять лет за счёт реализации крупных инфраструктурных проектов ожидается ещё больший рост предпринимательской активности.

«Объём инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более чем на четверть», — цитирует Ефимова портал мэра и правительства.

Как отметил заммэра, лидирующими отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника.

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что французские компании инвестировали в регион более 180 млрд рублей за последние 20 лет.

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