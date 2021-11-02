В Москве рассказали о работе и достижениях Портала поставщиков

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что к концу 2021 года на Портале поставщиков Москвы ожидается десятикратный рост объёма закупок в сравнении с 2013 годом.

Об этом информирует НСН.

«Благодаря постоянному развитию онлайн-ресурса и совершенствованию сервисов, предлагаемых пользователям, к концу этого года общий объём закупок, совершённых через Портал поставщиков, достигнет не менее 70 млрд рублей. Это в десять раз превышает показатель 2013 года, когда портал только начал свою работу», — рассказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что если к концу первого года работы на портале насчитывалось всего 19,5 тыс. поставщиков, то сегодня их число превышает 240 тыс. и они представляют все регионы России.

Ранее сайт «Новый Севастополь» передавал, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».