ЕС и США ожидают возвращения торговли сталью и алюминием к уровню до 2018 года

Договорённость Евросоюза и США о снятии ввозных пошлин на алюминий и сталь позволит вернуть торговлю этой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018 году.

Об этом сообщила Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это позволит торговле сталью и алюминием между нашими странами вернуться к уровням, зафиксированным до введения этих тарифов», — сказала она. Её слова приводит РИА Новости.

По материалам ЕК, экспорт этой продукции из ЕС в США снизился на 53% между 2018 и 2020 годами — до 2,4 млн т.

31 октября Соединённые Штаты и Евросоюз договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий.

Они были введены при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа в начале 2018 года. Тогда он официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. Тем, кто был против налога, Трамп предложил «перенести производство в США».

В том же году Евросоюз принял ответные меры в отношении торговых пошлин США.