Оператор Gascade сообщил о прекращении прокачки по газопроводу «Ямал — Европа»

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Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» прекратилась утром в субботу, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.
Оператор Gascade сообщил о прекращении прокачки по газопроводу «Ямал — Европа»
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные, с 8:00 до 9:00 по трубе прошло почти 400 тыс. кубометров. После этого величина снизилась до 28,8 тыс. кубометров, с 10:00 прокачка прекратилась.

Кроме того, газопровод перешёл в реверсный режим — с запада на восток, уточняет агентство.

РБК сообщает, что польские потребители получают газ по газопроводу не только напрямую из России, но и по «виртуальному реверсу» из Германии, фактически отбирая его из транзитного потока.

Если заявка на виртуальный реверс превосходит физический поток, то газопровод может переходить в реверсный режим, отмечает издание.

Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, его протяжённость превышает 2 тыс. км. «Ямал — Европа» может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

При этом польский участок газопровода (его длина 683 км) управляется газотранспортным оператором Gaz-System, им владеет EuRoPol GAZ.

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