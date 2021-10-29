Экономист Грибов рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов рассказал о ситуации с энергоресурсами в Европе.

«Серьёзность процессов, связанных с удорожанием стоимости энергоресурсов, усугубляется последствиями пандемии COVID-19, от которой как европейская, так и глобальная экономика не отошли», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, цены на энергоресурсы усугубили ситуацию со стоимостью потребительских товаров, безработицей и снижением доходов в Европе.

Как отметил Грибов, по отдельности эти вопросы можно было решить, но они «слились воедино».

«Имеется прогноз, что создавшаяся ситуация приведёт к новым государственным заимствованиям для решения экономических проблем. Это ухудшит и без того сложную проблему госдолга в Европе», — добавил эксперт.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал цены на газ в Европе.