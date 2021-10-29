В Институте национальной энергетики прокомментировали цены на газ в Европе

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал цены на газ в Европе.
В Институте национальной энергетики прокомментировали цены на газ в Европе
  • Reuters

«Если говорить о том, какая цена была бы сейчас оптимальной, — это порядка $300. Она была бы достаточно высокой для поддержания инвестиционной активности в газовой сфере, и в то же время она была бы посильной для потребителей. Если бы европейские потребители сохранили нефтяную привязку, а не меняли её на привязку спотовую под влиянием Брюсселя, то цена для них сейчас была бы ниже», — заявил он в беседе с НСН.

Эксперт также отметил, что европейский рынок не главный игрок в текущей ситуации. Центром событий Фролов назвал Азию, прежде всего Китай и Индию.

Как пояснил эксперт, без снижения цен на спотовых площадках в Азии ожидать снижения спотовых котировок в Европе почти не приходится.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о будущем газового рынка Европы.

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