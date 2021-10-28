Экономист назвал факторы, поддерживающие курс рубля

Доцент кафедры национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин назвал факторы, поддерживающие курс рубля.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что это в том числе рост цен на сырьевые товары — нефть, газ, металлы, древесину.

По словам эксперта, ожидаемая холодная зима и опустение газовых хранилищ в Европе поддержат высокие цены на газ и другие энергоносители.

Как отметил Зайнуллин, пандемия снизит объёмы международной торговли товарами и повысит потребность локализации производства.

Эксперт также считает, что спрос на иностранную валюту снизит сокращение зарубежного туризма, произойдёт частичное замещение его внутренним туризмом.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.