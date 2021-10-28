Сечин не исключает нового роста цен на нефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил нового обострения дефицита и роста цен на нефть в случае отсутствия понимания уровня спроса в мире.

«Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждёт новое обострение дефицита и рост цен», — приводит РИА Новости слова Сечина на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в будущем станет Индия.

Ранее Игорь Сечин заявил, что энергетический переход должен быть основан на реальных экономических закономерностях, а не на требованиях климатических активистов.