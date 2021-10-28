Сечин не исключает нового роста цен на нефть

Короткая ссылка
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил нового обострения дефицита и роста цен на нефть в случае отсутствия понимания уровня спроса в мире.
Сечин не исключает нового роста цен на нефть
  • AP

«Необходимо уже сейчас принимать решения, которые обеспечат удовлетворение будущего спроса. В противном случае нас ждёт новое обострение дефицита и рост цен», — приводит РИА Новости слова Сечина на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть в будущем станет Индия.

Ранее Игорь Сечин заявил, что энергетический переход должен быть основан на реальных экономических закономерностях, а не на требованиях климатических активистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить