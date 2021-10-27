В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о будущем газового рынка Европы

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов высказался о будущем газового рынка Европы.

«Очень сложно оценить ситуацию. Никто не знает, что будет зимой 2021—2022 годов. Есть прогнозы, что зима будет холодной, а отбор газа из европейских подземных хранилищ уже начался», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, спрос на сырьё вырос по всему миру, в первую очередь в Китае.

Как пояснил Перов, в КНР отказались от австралийского угля в пользу газа, на что наложились другие обстоятельства — «и так всё посыпалось».

«Дело может пойти по негативному сценарию, когда зимой Европе не хватит топлива», — заключил эксперт.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.