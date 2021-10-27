ЦБ России намерен продлить послабления для банков в части резервов по компаниям под санкциями

Центральный банк России планирует продлить действующие послабления для банков в части резервов по компаниям под санкциями.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«В части резервов по компаниям под санкциями ситуация отличается, и мы планируем продление данных послаблений. Детали будут озвучены нами несколько позже», — сказали в ЦБ.

Ранее Банк России расширил список системно значимых банков, включив в него «Тинькофф». Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.