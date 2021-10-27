ЦБ России намерен продлить послабления для банков в части резервов по компаниям под санкциями

Короткая ссылка
Центральный банк России планирует продлить действующие послабления для банков в части резервов по компаниям под санкциями.
ЦБ России намерен продлить послабления для банков в части резервов по компаниям под санкциями
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«В части резервов по компаниям под санкциями ситуация отличается, и мы планируем продление данных послаблений. Детали будут озвучены нами несколько позже», — сказали в ЦБ.

Ранее Банк России расширил список системно значимых банков, включив в него «Тинькофф». Всего в перечень входят 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить