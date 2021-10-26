В Удмуртии приняли дополнительные налоговые льготы для предпринимателей

В Удмуртии одобрили дополнительные налоговые льготы для предпринимателей. Соответствующие изменения в закон принял госсовет республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, перешедших с единого налога на вменённый доход на упрощённую систему налогообложения, в 2022 году будут продлены пониженные налоговые ставки. Они составят 4% при объекте налогообложения «доходы» и 10% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

«В прошлом году мы снизили ставки для тех, кто сменит ЕНВД на УСН, в три раза — до 2 и 5%. За первое полугодие 2021 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, перешедших на упрощённую систему и получивших налоговые льготы, составило 11 184», — заявил министр экономики республики Михаил Тумин.

Кроме того, предприниматели, у которых в собственности имеются объекты площадью до 1000 кв. м, освобождаются от уплаты налога на имущество с 50 кв. м данной площади.

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