В НБКИ назвали средний размер потребкредита в России в III квартале

Средний размер потребкредита в III квартале 2021 года составил 270,9 тыс. рублей, что на 27,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с II кварталом, то показатель снизился на 3,7% — с 281,2 тыс. рублей.

Самое заметное снижение отмечается в Татарстане (-11%), Башкирии (-9%) и Нижегородской области (-8,9%).

Вырос показатель в Алтайском крае и Ростовской области (на 1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер розничного кредита снизился на 1,8% и 5,2% соответственно.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий доктор экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с кредитами в России.