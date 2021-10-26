Экономист Ордов назвал причины укрепления рубля

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с RT назвал причины роста курса рубля.

«Безусловно, это связано с последним решением Центрального банка, во многом вынужденного и во многом рефлексирующего относительно неуклонного высокоинфляционного уровня», — объяснил эксперт.

Он добавил, что раньше «Центробанк был предсказуем и относительно сдержан в своих решениях по повышению ключевой ставки».

«А последнее решение очень сильно всех удивило — а как мы знаем, финансовые рынки очень не любят удивляться. И 0,75 мало кто прогнозировал... Сама по себе вот эта процедура увеличения ключевой ставки поддерживает рубль. Опять же, мы видим достаточно приятные высокие цены на нефть, абсолютно рекордные цены на газ. Это всё служит укреплению рубля», — заключил Ордов.

Ранее стало известно, что доллар на торгах опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 81 рубля.

22 октября Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.