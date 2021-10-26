Финансовый эксперт Арзамасцев перечислил самые успешные валюты 2021 года

Директор компании «Единый Фондовый Брокер» Артём Арзамасцев назвал самые успешные валюты текущего года и дал прогноз курса рубля на ближайший месяц.

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

По словам Арзамасцева, сейчас можно говорить, что американский доллар стал одной из лучших валютных инвестиций 2021 года. С начала периода его индекс вырос с 90 до 94 пунктов.

«Таким образом, логично сделать вывод, что доллар США показал себя лучше, чем многие весьма надёжные и популярные в мире валюты, в том числе резервные», — заявил эксперт.

Во вторую очередь он отметил китайский юань, в третью — российский рубль, который с начала года смог укрепиться к доллару с 74 до 70 рублей.

Говоря же о перспективах российской валюты, специалист констатировал, что на ближайший месяц наиболее вероятная цель по росту курса рубля — это 68 рублей за доллар.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.