Специалист по криптовалютам высказался о развитии технологии блокчейна

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Создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников высказался о развитии технологии блокчейна.
Специалист по криптовалютам высказался о развитии технологии блокчейна
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

«Технология блокчейна активно развивается, и на смену лидерам может прийти конкурентная среда, где разные платформы будут становиться всё более совершенными. В случае с эфириумом мы, возможно, это и наблюдаем. Он вполне может постепенно отнимать долю рынка у биткоина», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Булочников, более совершенная технология становится залогом успеха на рынке криптовалют.

По словам эксперта, появляется много проектов, привлекающих внимание инвесторов, и эфириум входит в их число благодаря постоянному развитию.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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