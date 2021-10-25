Число самозанятых на Кубани выросло до 120 тысяч с начала года

В заксобрании Краснодарского края прошло планерное совещание, на котором подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Глава регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьёв рассказал о мерах поддержки. По данным ведомства, за первое полугодие число занятых в сфере МСБ выросло более чем на 60 тыс. человек и достигло почти 950 тыс.

Количество самозанятых за девять месяцев выросло с 42 тыс. до 120 тыс.

Для поддержки предпринимателей и самозанятых в регионе действуют фонды микрофинансирования, развития бизнеса, развития и инноваций, а также «Центр координации и поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП». За январь — сентябрь фонд выдал 179 поручительств, что позволило привлечь кредиты на 3,3 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что количество самозанятых в Москве превысило 750 тыс., а ежемесячный прирост оценивается в 30—35 тыс. человек.