Экономист Гинько прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года.

«Мы видим по динамике валютного рынка, что курс доллара также уходит вниз. То есть и евро, и доллар дешевеют… Причин несколько. Первая причина — ожидаемый темп роста российской экономики по итогу 2021 года окажется значительно выше, чем темп роста крупнейший экономики Евросоюза — экономики Германии. Если крупнейшая экономика Евросоюза вырастет в лучшем случае на 3,7% за год, то российская экономика уверенно выйдет на 4,5%. И инвесторы видят, что темп роста российской экономики значительно выше, чем темп роста Германии. Вторая причина — политика Центрального банка, который поднимает ставку… Эта политика говорит о том, что ЦБ намерен активно реагировать на темп роста потребительских цен в России», — рассказал экономист.

Он отметил, что большинство центральных банков стран мира «сейчас тоже начинают повышать ключевые ставки».

«То есть здесь нет ничего необычного. В прошлом году в двадцати семи из тридцати крупнейших стран мира, в том числе и в России, ЦБ снижали ставку. А сейчас ровно наоборот —большинство центральных банков повышают ставку. Инвесторы реагируют на это позитивно, потому что понимают, что более высокая ставка — фактор укрепления валюты, в том числе и российского рубля», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов в понедельник опустился ниже 81 рубля.