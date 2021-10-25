В Подмосковье рассказали о мерах поддержки предпринимателей из сферы туризма

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Предприниматели, работающие в сфере туризма в Московской области, смогут получить поддержку.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки предпринимателей из сферы туризма
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Как отмечается, помощь предусмотрена для музеев, экскурсионных компаний, санаториев. Она также доступна туроператорам, предприятиям общепита, организаторам выставок и конференций.

«Первая мера поддержки — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам», — сказали в комитете.

Подать соответствующее заявление можно с 1 ноября по 15 декабря.

Ещё одна мера поддержки — получение льготного кредита участниками льготной программы кредитования ФОТ 2.0, а также компаниями, созданными с 1 июля 2020 года.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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