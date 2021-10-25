В Подмосковье рассказали о мерах поддержки предпринимателей из сферы туризма
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный комитет по туризму.
Как отмечается, помощь предусмотрена для музеев, экскурсионных компаний, санаториев. Она также доступна туроператорам, предприятиям общепита, организаторам выставок и конференций.
«Первая мера поддержки — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам», — сказали в комитете.
Подать соответствующее заявление можно с 1 ноября по 15 декабря.
Ещё одна мера поддержки — получение льготного кредита участниками льготной программы кредитования ФОТ 2.0, а также компаниями, созданными с 1 июля 2020 года.
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