В Подмосковье рассказали о мерах поддержки предпринимателей из сферы туризма

Предприниматели, работающие в сфере туризма в Московской области, смогут получить поддержку.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Как отмечается, помощь предусмотрена для музеев, экскурсионных компаний, санаториев. Она также доступна туроператорам, предприятиям общепита, организаторам выставок и конференций.

«Первая мера поддержки — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам», — сказали в комитете.

Подать соответствующее заявление можно с 1 ноября по 15 декабря.

Ещё одна мера поддержки — получение льготного кредита участниками льготной программы кредитования ФОТ 2.0, а также компаниями, созданными с 1 июля 2020 года.

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