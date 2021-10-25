Аналитики рассказали о темпах роста долговой нагрузки россиян

С начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос — с 27 до 35%. Такие расчёты приведены в карте кредитной активности проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков». Так, в настоящее время в среднем заёмщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств.

Со своей стороны, в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что сегодня в среднем по стране на одного заёмщика приходится 2,1 кредита.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков при этом уточнил, что показатель долговой нагрузки продолжает расти, однако темпы роста замедлились.

В частности, в беседе с «Известиями» он объяснил, что этому способствует несколько факторов: видоизменение программы льготного ипотечного кредитования, решения ЦБ о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска и рост ключевой ставки.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.