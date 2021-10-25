Москва окажет содействие пострадавшим от пандемии крупным компаниям
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей», — заявила Сергунина.
Воспользоваться льготными условиями могут предприятия из сферы культуры, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, общественного питания, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.