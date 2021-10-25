Москва окажет содействие пострадавшим от пандемии крупным компаниям

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Вице-мэр Наталья Сергунина сообщила, что правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования крупного бизнеса. Обратиться за соответствующей помощью смогут компании из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса отраслей.
Москва окажет содействие пострадавшим от пандемии крупным компаниям
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей», — заявила Сергунина.

Воспользоваться льготными условиями могут предприятия из сферы культуры, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, общественного питания, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.

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