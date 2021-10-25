В Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны «Волгоградский проспект»
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
Объём инвестиций в редевелопмент территорий составит почти 200 млрд рублей. Поступления в городской бюджет в результате реорганизации составят около 24 млрд рублей.
«Площадь двух участков бывшей промзоны «Волгоградский проспект» в Нижегородском районе Москвы, которые подлежат комплексному развитию, составляет почти 45 га. Сейчас там находятся офисы, склады и автосервисы. Этот проект даст городу более 9 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.
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