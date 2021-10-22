Экономист Ордов назвал причины роста курса рубля

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов назвал причины роста курса рубля.

«Одна из главных причин роста курса рубля относительно доллара и евро — высокие цены на нефть и газ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, доллар остаётся слабым по отношению к большинству мировых валют и никак не войдёт в фазу укрепления.

Как предположил Ордов, сейчас наблюдается, вероятно, пик укрепления рубля.

«На курс рубля также будут влиять ожидания относительно пандемии», — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время сложно сказать, каким будет курс отечественной валюты к концу года.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с ФАН дал прогноз относительно курса рубля до конца октября.