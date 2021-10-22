Экономист Ордов назвал причины роста курса рубля

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Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов назвал причины роста курса рубля.
Экономист Ордов назвал причины роста курса рубля
  • Reuters

«Одна из главных причин роста курса рубля относительно доллара и евро — высокие цены на нефть и газ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, доллар остаётся слабым по отношению к большинству мировых валют и никак не войдёт в фазу укрепления.

Как предположил Ордов, сейчас наблюдается, вероятно, пик укрепления рубля.

«На курс рубля также будут влиять ожидания относительно пандемии», — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время сложно сказать, каким будет курс отечественной валюты к концу года.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с ФАН дал прогноз относительно курса рубля до конца октября.

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