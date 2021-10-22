В российских банках рассказали о графике на нерабочие дни

В крупных российских банках рассказали о графике в нерабочие дни.

Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, ВТБ с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети. С 30 октября по 3 ноября все отделения будут доступны в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября — по индивидуальным графикам, заявили в пресс-службе банка.

Отделения Райффайзенбанка будут открыты в нерабочие дни по графику, кроме 4 и 5 ноября (праздничные дни), сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Выходными 4—5 ноября будут и в банке «Открытие», заявили его представители. 5 и 6 ноября частных клиентов будут обслуживать отделения, работающие по субботам, а 3 ноября время работы сокращено на час, пояснили в пресс-службе организации.

«В октябре и ноябре банк работает в стандартном режиме, решений об изменении режима работы отдельных офисов на сегодняшний день нет», — сказали в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.

Обычный график запланирован у офисов банков «Хоум Кредит» и «ДОМ.РФ». В штатном режиме будут работать Московский кредитный банк, «Ренессанс Кредит», РНКБ и «Зенит».

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