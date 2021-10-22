Криптоэксперт прокомментировал динамику курса биткоина

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Создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников прокомментировал динамику курса биткоина.
Криптоэксперт прокомментировал динамику курса биткоина
  • Reuters

«В США во вторник был запущен первый биржевой фонд по торговле «криптой», на подходе ещё один, а третий на днях согласовал американский регулятор. Соответственно, значительно выросли инвестиции в криптовалютный рынок, а сама ситуация показывает, что криптовалюты всё меньше воспринимаются как рисковые активы», — заявил он в беседе с «Газета.Ru».

По его словам, на фоне растущей глобальной инфляции для многих инвесторов биткоин и другие криптовалюты становятся возможностью получить прибыль существенно выше инфляции и доходностей, которые дают традиционные биржевые инструменты, например акции и облигации.

Как прогнозирует Булочников, при сохранении позитивного внешнего фона биткоин может продолжить восходящую динамику и вырасти к Новому году до $80 тыс. и выше.

Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщение о том, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.

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