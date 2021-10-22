Аналитик Бодрова допустила корректировку стоимости барреля до $83,75

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова выразила мнение, что в краткосрочной перспективе стоимость барреля нефти марки Brent может снизиться до $83,75.

Об этом она рассказала «Известиям».

Бодрова назвала две причины падения стоимости нефти, одна из которых — фактор горизонтальной коррекции, когда цены снижаются после неудачной попытки закрепления около $86 за баррель.

Вторая представляет собой фундаментальный фактор: национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США представило прогноз погоды на предстоящую зиму, согласно которому средние температуры выше, чем ожидалось.

Это, в свою очередь, сокращает ажиотаж относительно повышенного отбора топлива в отопительный период, сказала аналитик.

«При этом дефицит предложения сырья на глобальном рынке сохраняется в неизменном виде», — добавила она.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.