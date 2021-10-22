Финансист Переславский прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Николай Переславский прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что высокие ставки делают рубль «более интересной историей» для зарубежных трейдеров благодаря кэрри-трейду — стратегии получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок.

«Также ещё один момент: это сделает кредиты менее доступными для населения, а вклады — выгоднее. Тем самым мы видим стимулирование граждан к сбережению, а не к тратам, особенно с учётом растущего кредитного портфеля», — сказал эксперт.

Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.