Финансист Переславский прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%

Короткая ссылка
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Николай Переславский прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%.
Финансист Переславский прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что высокие ставки делают рубль «более интересной историей» для зарубежных трейдеров благодаря кэрри-трейду — стратегии получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок.

«Также ещё один момент: это сделает кредиты менее доступными для населения, а вклады — выгоднее. Тем самым мы видим стимулирование граждан к сбережению, а не к тратам, особенно с учётом растущего кредитного портфеля», — сказал эксперт.

Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить