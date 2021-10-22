Глава ЦБ: новые COVID-ограничения окажут небольшое влияние на экономику

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Новые антикоронавирусные меры окажут небольшое влияние на экономику страны, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ: новые COVID-ограничения окажут небольшое влияние на экономику
  • © Банк России
  • РИА Новости

«Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь ограниченное влияние, ну такое, не очень, наверное, большое влияние. Конечно, много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, и какие меры будут приниматься», — цитирует ее РИА Новости.

Набиуллина заявила, что в контексте ситуации здоровье людей — главный приоритет.

По мнению главы ЦБ России, на фоне проводимой денежно-кредитной политики кажется маловероятным, что экономика будет расти ниже потенциала.

«Да, это скажется на определённом наборе отраслей, прежде всего, в секторе услуг, где и так не по всем секторам у нас было восстановление до доковидного тренда. Просто это восстановление будет более медленным», — заявила Набиуллина.

Кроме того, она отметила, что динамика ВВП России без учёта сельского хозяйства в III квартале оценивается как положительная.

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