Экономист Твердохлеб спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля

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Ангелина Шурпина
Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов» РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 70 рублей.
Экономист Твердохлеб спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля
  • Reuters

«Это ожидаемая ситуация. Рубль демонстрировал тенденцию к укреплению на протяжении последних нескольких месяцев. И то, что мы наблюдаем, — это закономерное следствие тех процессов, которые происходят в российской экономике: растут цены на углеводороды, а это основной компонент, который оказывает влияние на курсовую динамику, плюс общая ситуация в экономике, я считаю, достаточно успешно стабилизируется», — рассказал Твердохлеб.

Эксперт предположил, что укрепление рубля будет продолжаться.

«На укрепление курса рубля могло оказать влияние то, что сегодня заседание совета директоров Банка России и те решения, которые принимаются на нём, оказывают влияние на стабилизацию курса рубля. Всё вместе говорит о том, что курс стабилизируется и даже укрепляется», — заключил он.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов в пятницу, 22 октября, опустился ниже 70 рублей.

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