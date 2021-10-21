Аналитик Гойхман дал прогноз по ценам на рынке недвижимости в России
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- РИА Новости
Его экспертное мнение публикует «Российская газета».
В настоящее время вложения в недвижимость с инвестиционными целями вряд ли целесообразны, считает аналитик.
Уходят основные драйверы роста цен, делавшие его аномальным, — переток средств на данный рынок с вкладов, низкие процентные ставки по ипотеке, относительно приемлемые цены на жильё и другие.
«Учитывая данные факторы, в ближайшие месяцы очень вероятна стагнация и даже некоторое снижение цен. Более того, определённое удешевление уже фиксируется с августа по новостройкам. Это первая реакция на произошедшее с июля ужесточение условий льготной ипотеки с госучастием», — сказал Гойхман.
По его мнению, вероятнее всего, в течение ближайшего года ожидается стагнация цен на данном рынке с возможностью их проседания на 5—10%.
Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.