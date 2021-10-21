Малому бизнесу компенсировали более 21 млн рублей комиссий в системе быстрых платежей
- Reuters
Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».
По её словам, пик активности бизнеса в СБП пришёлся на сентябрь: в этом месяце объём компенсаций превысил 11 млн рублей, их получат более 14 тыс. МСБ.
В целом, по оценкам Центробанка, на 1 октября 2021 года к СБП подключены 109 тыс. предпринимателей, и все они могут рассчитывать на компенсацию затрат в случае использования системы.
Как уточнила Илюшникова, эта мера поддержки предоставляется автоматически, а сумма возмещения средств не ограничена.
Как ранее передавала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.