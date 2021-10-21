Малому бизнесу компенсировали более 21 млн рублей комиссий в системе быстрых платежей

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Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова рассказала, что с июля по сентябрь малый и средний бизнес (МСБ) получил 21,6 млн рублей в качестве компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП) в рамках госпрограммы.
Малому бизнесу компенсировали более 21 млн рублей комиссий в системе быстрых платежей
  • Reuters

Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».

По её словам, пик активности бизнеса в СБП пришёлся на сентябрь: в этом месяце объём компенсаций превысил 11 млн рублей, их получат более 14 тыс. МСБ.

В целом, по оценкам Центробанка, на 1 октября 2021 года к СБП подключены 109 тыс. предпринимателей, и все они могут рассчитывать на компенсацию затрат в случае использования системы.

Как уточнила Илюшникова, эта мера поддержки предоставляется автоматически, а сумма возмещения средств не ограничена.

Как ранее передавала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

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