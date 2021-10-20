Аналитик Деев прокомментировал рост стоимости биткоина

Глава аналитического департамента Amarkets Артём Деев прокомментировал сообщение о том, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.

«Рост биткоина до исторических максимумов связан со стартом торгов первого ETF на криптовалюту. После продолжительного падения и периода стагнации у криптовалют появился мощный драйвер роста, вызвавший небывалый интерес инвесторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, за последний месяц биткоин показал рост на 60% и у него ещё есть возможности для роста.

Деев также отметил, что вслед за биткоином растут и другие активы — к примеру, Ethereum поднялся выше $4 тыс.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.