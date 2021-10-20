Аналитик Деев прокомментировал рост стоимости биткоина
- AP
«Рост биткоина до исторических максимумов связан со стартом торгов первого ETF на криптовалюту. После продолжительного падения и периода стагнации у криптовалют появился мощный драйвер роста, вызвавший небывалый интерес инвесторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, за последний месяц биткоин показал рост на 60% и у него ещё есть возможности для роста.
Деев также отметил, что вслед за биткоином растут и другие активы — к примеру, Ethereum поднялся выше $4 тыс.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.
Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.