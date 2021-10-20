Аналитик Деев прокомментировал рост стоимости биткоина

Короткая ссылка
Глава аналитического департамента Amarkets Артём Деев прокомментировал сообщение о том, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.
Аналитик Деев прокомментировал рост стоимости биткоина
  • AP

«Рост биткоина до исторических максимумов связан со стартом торгов первого ETF на криптовалюту. После продолжительного падения и периода стагнации у криптовалют появился мощный драйвер роста, вызвавший небывалый интерес инвесторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, за последний месяц биткоин показал рост на 60% и у него ещё есть возможности для роста.

Деев также отметил, что вслед за биткоином растут и другие активы — к примеру, Ethereum поднялся выше $4 тыс.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить