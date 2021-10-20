Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в краткосрочной перспективе цены будут оставаться на уровне $83 — 85 за баррель.

Как отметил Деев, страны опасаются возможных перебоев в поставках и ещё более высоких цен на самые востребованные энергоносители — газ и уголь, поэтому спрос на нефть растёт.

«При этом добыча сырья в сентябре странами ОПЕК+ оказалась ниже на 15%, чем прогнозировалось, альянс наращивает производство нефти более медленными темпами на фоне увеличенного отбора сырья и производства топлива для зимнего сезона в Северном полушарии», — сказал эксперт.

По его мнению, вполне вероятно, что цены вырастут ещё. Если же ОПЕК+ примет решение нарастить добычу на большие объёмы, то это на короткое время снизит стоимость сырья до уровня $81 — 82 за баррель.

«Какое решение будет принято и что будет с ценами на нефть, мы узнаем после очередного заседания ОПЕК+ 4 ноября. Однако кардинально ситуация на рынке нефти вряд ли изменится, вплоть до конца зимы», — добавил Деев.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах энергетического рынка.

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