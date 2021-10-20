Экономист Заборцев назвал причины роста стоимости биткоина

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Анастасия Румянцева
Экономист, предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.
Экономист Заборцев назвал причины роста стоимости биткоина
  • Reuters

«Курс биткоина в очередной раз в этом году пробил потолок и поставил рекорд стоимости», — пояснил эксперт.

По его мнению, такое непостоянство динамики криптовалют связано с хаотическими волнами на денежных рынках.

Заборцев заявил, что «бесконтрольная и непрекращающаяся эмиссия денег крупнейшими центральными банками мира породила громадные финансовые активы, которые сейчас ищут применение».

«Они прорываются то на фондовый рынок, поддерживая индексы, то на товарные рынки, обеспечивая ценовые ралли в первую очередь для сырьевых товаров, то, вот, на рынки криптовалют», — сказал экономист.

Он добавил, что финансовые спекулянты «постоянно ищут возможности для применения своих активов и их более-менее синхронные действия порождает такие волны».

«Стоит обратить внимание, что биткоин сейчас растёт, несмотря на фундаментальные негативные для него факторы, такие как ограничение хождения и ужесточения регулирования. Это ещё раз подтверждает нам, что рынок перегрет, а это ценовой пузырь», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина 20 октября превысила $65 тыс.

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