Аналитик Сидоров дал прогноз по курсу рубля до конца октября

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров дал прогноз по курсу рубля до конца октября.

«До конца октября российский рубль вполне может остаться на достигнутых уровнях: в диапазоне 71,0—72,0 рубля за доллар и на уровне 82,0—83,0 рубля за евро», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, факторами поддержки по-прежнему могут выступать высокие сырьевые котировки и высокий спрос на рисковые активы.

Как отметил Сидоров, в последнюю неделю октября отечественные компании-экспортёры выплачивают налог на прибыль, НДС и акцизы в бюджет, что традиционно также способствует росту курса национальной валюты.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий экономист Никита Масленников в беседе с «Радио 1» высказался о дедолларизации.