Аналитик Сидоров дал прогноз по курсу рубля до конца октября

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Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров дал прогноз по курсу рубля до конца октября.
Аналитик Сидоров дал прогноз по курсу рубля до конца октября
  • Reuters

«До конца октября российский рубль вполне может остаться на достигнутых уровнях: в диапазоне 71,0—72,0 рубля за доллар и на уровне 82,0—83,0 рубля за евро», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, факторами поддержки по-прежнему могут выступать высокие сырьевые котировки и высокий спрос на рисковые активы.

Как отметил Сидоров, в последнюю неделю октября отечественные компании-экспортёры выплачивают налог на прибыль, НДС и акцизы в бюджет, что традиционно также способствует росту курса национальной валюты.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий экономист Никита Масленников в беседе с «Радио 1» высказался о дедолларизации.

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