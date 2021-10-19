Экономист Масленников высказался о дедолларизации

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников высказался о дедолларизации.
Экономист Масленников высказался о дедолларизации
  • РИА Новости

«Под дедолларизацией понимается сокращение доли доллара в международных резервах России. Это нормально, потому что в последнее время была сильная волатильность этой резервной валюты», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, курс на дедолларизацию объективно выстроен современным рынком.

По словам Масленникова, финансовые транзакции доллара и евро практически сравнялись — это процесс объективный, но неровный, так как на мировом валютном рынке с участием доллара проходят каждые девять транзакций из десяти.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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