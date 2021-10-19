Аналитик Мильчакова дала прогноз по курсу рубля

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по курсу рубля.
Аналитик Мильчакова дала прогноз по курсу рубля
  • РИА Новости

В беседе с ФАН она заявила, что на курс рубля в течение ближайшего месяца может повлиять ряд событий, прежде всего решения по ставке трёх центробанков — ЦБ РФ, ЕЦБ и ФРС.

Как отметила эксперт, теоретически повышение ставок должно способствовать укреплению национальной валюты.

В конце октября и начале ноября важными могут быть комментарии ЕЦБ и ФРС относительно сроков начала ужесточения монетарной политики.

«Впрочем, не исключено, что чёткого ответа на этот вопрос опять не будет. Значит, доллар и евро сильно, скорее всего, не вырастут», — сказала Мильчакова.

Она также напомнила, что 4 ноября состоится министерская встреча ОПЕК+ и, скорее всего, параметры увеличения добычи не изменятся.

«Значит, скорее всего, цены на нефть будут продолжать расти. Возможно, что увидим в ноябре $86—87 за баррель. В целом до середины ноября ожидаем курс доллара по 70—74 рубля, курс евро — по 81—85 рублей», — добавила эксперт.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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