В Москве начался приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда»
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Как уточняется, приём заявок завершится 2 ноября. Лауреатов конкурса объявят в декабре.
Среди главных номинаций — «Московский завтрак», «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей» и другие.
Также организаторы планируют вручить призы в специальных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внёсшей вклад в развитие детского туризма.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.