В Москве начался приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда»

Короткая ссылка
В Москве стартовал приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда».
В Москве начался приём заявок на конкурс для туротрасли «Путеводная звезда»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Как уточняется, приём заявок завершится 2 ноября. Лауреатов конкурса объявят в декабре.

Среди главных номинаций — «Московский завтрак», «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей» и другие.

Также организаторы планируют вручить призы в специальных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внёсшей вклад в развитие детского туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить